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Son dakika: Büyük skandal sonrası Türkiye'den Yunanistan'a nota!

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Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan alçak manşetle ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı
Son dakika: Büyük skandal sonrası Türkiye'den Yunanistan'a nota!

Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili alçakça bir manşet attığını söyleyen Çavuşoğlu "Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağırdık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yayın organlarımızda bazı Yunan siyasetçilere eleştiri olur, bizi de eleştirirler, daha da ağır olur, üzülürüz ama olabilir. Ama hakaret küfür, basın özgürlüğü içinde değerlendirilmemelidir. Bunun Yunan Dışişleri'nin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz." ifadelerini kullandı. 

 

'MAALESEF SEVİYE BU, GEREKLİ İŞLEMLERİ YAPACAĞIZ'

Çavuşoğlu, "Eğer basın özgürlüğü ile bağdaştırmıyorlarsa hukuki olanı yapmak onların sorumluluğundadır. İletişim Başkanlığımız da gerekli girişimi yapıyor. Yunanistan'ın birçok konuda Türkiye'de olan birçok meselelerinde olumlu adım atamamasının sebebi de işte bu kamuoyunun duygusunu yansıtan basındır. Ben bunu gördüm, maalesef seviye bu, gerekli işlemleri yapacağız." dedi. 

 

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