  • BIST 92.982
  • Altın 250,126
  • Dolar 6,0071
  • Euro 6,7304
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Son dakika: Canan Kaftancıoğlu’ndan iptal kararı sonrası ilk açıklama

»
CHP İstanbul İl Örgütü, YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar sonrası İstanbul İl Merkezi’nde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, i
Son dakika: Canan Kaftancıoğlu’ndan iptal kararı sonrası ilk açıklama

CHP İstanbul İl Örgütü, YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili aldığı karar sonrası İstanbul İl Merkezi’nde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları da katıldı.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin aldığı kararının masaya yatırıldığı toplantı CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda halen devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu toplantı esnasında İstanbul'daki tüm CHP üyelerine de bir mesaj gönderdi.

Kaftancıoğlu mesajında “31 Mart'ta İstanbul'da halk sandığa giderek iradesini ortaya koymuş, kararını vermiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Siyasi iktidarın sopası haline getirilmek istenen kamu kurumları eliyle halkın iradesinin gasp edilebilmesi mümkün olmayacaktır. Herkesi süreci sükûnetle takip etmeye, partimizin alacağı kararlara uygun hareket etmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçim neden iptal oldu ? İşte gerekçeler06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:12
  • Son Dakika: İmamoğlu'nun mazbatası geri alınıyor!06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:11
  • Cem yılmazdan seçim iptali yorumu06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:08
  • İptal edilen seçimden sonra yeni İBB seçimi ne zaman ?06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:06
  • İstanbul seçimleri yenilenecek!06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:05
  • Karar sonrası CHP olağanüstü toplantı yapıyor. YSK etrafında bariyerler konuldu06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:42
  • YSK, İBB seçimlerinin yenilenmesi kararı aldı Dolar uçtu06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:39
  • YSK'nın İstanbul seçimiyle ilgili karar oturumuna iftar nedeniyle ara verildi06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:23
  • Barlas: Recep Tayyip Erdoğan tek adam, Atatürk'ten daha güçlü06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:21
  • ABD’yle Türkiye arasında ‘Doğu Akdeniz’de sondaj’ atışması06 Mayıs 2019 Pazartesi 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti