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Son dakika... Çavuşoğlu'ndan Mısır'a büyükelçi açıklaması

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Türkiye - Mısır ilişkilerine değinen Bakan Çavuşoğlu, 'Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir' dedi.
Son dakika... Çavuşoğlu'ndan Mısır'a büyükelçi açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye - Mısır ilişkilerine değinerek 'Önümüzdeki aylarda büyükelçi ataması olabilir'dedi.

Türkiye'nin amacının Suriye'deki iç savaşı sonlandırmak olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, 'Muhaliflerle süreci yürütüyoruz. Astana görüşmelerine rejimle birlikte muhalifler de katılıyor' dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu şu değerlendirmede bulundu; 

'Dışişleri Bakanlığıyla yarın Bükreş'te görüşeceğiz.'

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