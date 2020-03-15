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SON DAKİKA: Cezaevinde gerginlik doruğa çıktı! Polis Mahkum yakınlarını tutuklamaya Başladı

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Cezaevinde gerginlik doruğa çıktı! Polis Mahkum yakınlarını tutuklamaya Başladı
SON DAKİKA: Cezaevinde gerginlik doruğa çıktı! Polis Mahkum yakınlarını tutuklamaya Başladı

Merkezi Cezaevi’ndeki bazı hükümlü ve tutukluların yakınları Cezaevi’nde önünde eylem yapıyor.

Cezaevi önünde toplanan mahkum yakınları cezaevi şartlarının coronavirüs açısından yeterli olmadığını iddia ederek mahkumların yeni cezaevine taşınana kadar serbest bırakılmasını istiyor.

Cezaevi Müdürü Metin Bilmem mahkum ve tutuklu yakınlarına bilgi verdi. 700 mahkum ve tutuklunun bir kısmının açlık grevinden vazgeçtiğini bir kişinin rahatsızlanıp hastaneye götürüldüğünü az önce geri geldiğini kaydetti. Grevin kaldırılmadığı takdirde telefonların açılmayacağını söyledi.

Aileler dün gerçekleşen eylemden sonra yakınlarının içerde dayak yediklerini iddia etti.

 İçişleri Bakanlığı, “Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve  aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar” açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı: TUTUKLU VE MAHKUMLARIN AİLELERİ MÜSTERİH OLSUN

İçişleri Bakanlığı’ndan Merkezi Cezaevi’ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir” denildi..

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Merkezi Cezaevinde, Coronavirüs tedbirler çerçevesinde sabah, öğle ve akşam sayımlarında tutuklu ve mahkumların düzenli sıcaklık ölçümleri yapılmakta olup herhangi bir yüksek ateş tespit edilmemiştir. Böbrek taşı sıkıntısı çeken bir mahkum ise hastaneye sevk edilmiştir. Öte yandan dün bazı mahkumlar tarafından başlatılan yemek almama girişimi de bugün itibarıyla yarı yarıya azalmış ve yarıdan fazla kişi yemeklerini almaya başlamıştır. Bu sayının gittikçe artması ve bu ortamda fırsatçılıkla belli mahkumların başlattığı bu eylemin son bulması için gerekli görüşmeler de idare tarafından sürdürülmektedir.

Bu kriz döneminde bakanlığımız ülke çapında Coronavirüs tedbirleri kapsamında kamu sağlığının korunması için alınan kararları dikkatli ve eksiksiz bir şekilde merkezi cezaevinde de harfiyen uygulamaktadır. Cezaevinde tutuklu / mahkum olarak bulunan insanlarımızın akrabaları ve  aileleri de alınan tedbirler, yakınlarının sağlığı konusunda müsterih olsunlar. Cezaevinde gerekli her türlü tedbir alınmıştır. Bugün itibariyle, Merkezi Cezaevinde ne asayiş ne de sağlık tedbirleri açısından bir sıkıntımız yoktur.”

Cezaevindeki mahkumların yakınları ile polis güçleri arasında çıkan olayların ardından polis cezaevi önünde tutuklamalara başladı.

Eylemciler polis müdahalesinin ardından Sanayi Bölgesi'nin içine doğru dağıldı...

Gözaltına alınanlar Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne götürüldü

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