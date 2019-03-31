Son Dakika CHP 4 ilde seçimi kazandığını resmen duyurdu

CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Burdur, Artvin, Ardahan ve Sinop'u CHP kazandı
Resmi olmayan sonuçlara göre; Ardahan Belediye başkan adayı Faruk Demir CHP’den seçim kazanan ilk il başkanı oldu.
CHP Genel Merkezi’nden edinilen bilgiye göre Artvin’de de CHP 1000 oyla seçimi kazandı.
2014 yılında yapılan yerel seçimde Ardahan ilini yüzde 34,26 oy oranı ile AKP'nin aday gösterdiği Faruk Köksoy kazanmıştı.
CHP Genel Merkezi'nden edinilen bilgiye göre Burdur’u CHP’nin adayı Ali Orkun Ercengiz kazandı. CHP, Burdur’da 2014 yerel seçimlerinde de yüzde 44,4 oy oranıyla sandıktan birinci çıkmıştı.
|Ardahan İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|CHP
|2.126
|% 39,30
|AK Parti
|1.890
|% 34,94
|Diğer
|1.228
|% 22,70
|İyi Parti
|159
|% 2,94
|Vatan Partisi
|3
|% 0,06
|Saadet Partisi
|2
|% 0,04
|DSP
|1
|% 0,02
|TKP
|1
|% 0,02
|BTP
|0
|% 0,00
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.