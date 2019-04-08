Son dakika: CHP ve İYİ Parti İstanbul İle Seçim kuruluna mazbata için dilekçe verdi

İşte o açıklama;
İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte geçersiz oy sayım sürecinin sona ermek üzere olması ve sonucun da değişmeyeceğinin netleşmesi üzerine İstanbul il seçim kuruluna mazbata talebiyle dilekçe verdik.
İşte o açıklama;
İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu ile birlikte geçersiz oy sayım sürecinin sona ermek üzere olması ve sonucun da değişmeyeceğinin netleşmesi üzerine İstanbul il seçim kuruluna mazbata talebiyle dilekçe verdik.
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