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SON DAKİKA- CHP'den Boğaz'da kiraladığı araziye kaçak yapı yaptıran Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu

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SON DAKİKA- CHP'den Boğaz'da kiraladığı araziye kaçak yapı yaptıran Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu
SON DAKİKA- CHP'den Boğaz'da kiraladığı araziye kaçak yapı yaptıran Fahrettin Altun hakkında suç duyurusu

CHP İBB Meclis Grubu, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’ta kiraladığı araziye kaçak yapı yaptıran Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İBB Meclis Grubu, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazisinde izinsiz inşaat gerçekleştirdiği ortaya çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

Altun’un arazinin kiralanması için üzerindeki kaçak yapıların İBB tarafından yıkıldığı gün başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye’nin salgınla mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde bulunan Kuzguncuk’taki vakıf arazini kaçak yapılaşmaya açtığı ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Altun’un söz konusu vakıf arazisine izinsiz bir şekilde yaptırdığı yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesini yıktı. Altun’un ise aynı gün Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak araziyi kiraladığı tespit edildi.

Mahalle sakinlerinin evlerine çivi bile çakamadıkları bölgede Altun’un önce izinsiz yapılaşma gerçekleştirip daha sonra buna müdahale edildiği gün kiralama işlemlerini gerçekleştirdiğini tespit eden CHP, Altun hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri tarafından yapılan suç duyurusunda Altun’un Boğaziçi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası ve 200 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen suç duyurusu dilekçesinde “Boğaziçi Kanunun amir hükmüne rağmen en üst düzeydeki bir kamu görevlisi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından, yetkili kurumlara hiçbir şekilde başvuru yapılmadan ve gerekli izinler alınmadan, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde bir Vakfa ait arazi üzerinde kaçak imalat yapılmıştır. 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı suç teşkil eden eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları için haklarında iddianame düzenlenerek dava açılmasına ve açılacak davaya müdahil olunacağından iddianame ve Mahkeme bilgilerinin tarafımıza bildirilmesine karar verilmesini talep ederim” ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Sayın Altun’un bu olayda üst düzey bir kamu görevlisi olarak devletin nüfuzunu kullandığı görülüyor. Kendisi önce koruma statüsündeki bir vakıf arazini kaçak, izinsiz yapılaşmaya açıyor sonra da yakalandığı gün o araziyi kiralıyor. Kaçak iş yapmak zaten tek başına suç iken yakalanınca kiralamak da dolandırıcılık suçudur. İBB ekipleri 13 Nisan’da Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü’nün oluryla kaçak yapılaşmaya müdahale ediyor ve ne tesadüf ki 13 Nisan’da söz konusu arazi Altun’a kiralanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak göz göre göre hukuku ayaklar altına alarak iş ve işlemler yapan Altun hakkında suç duyurusunda bulunduk. Türkiye, ölümcül bir salgınla mücadele ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı’nın kaçak işler peşinde koşması ve üstüne bir de kamuyu aldatmaya kalkması kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi İBB meclis grubu olarak gerçekleştirdiğimiz suç duyurusunun takipçisi olacağız. O mahallede insanlar evlerine izinsiz çivi çakamazken birileri gelip keyfine göre yapılar yapamaz” diye konuştu.

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