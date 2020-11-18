Son dakika… CHP’den çok sert Alaattin Çakıcı açıklaması

Açıklamada, "Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortağı Mafyadır. Mafyalı Cumhur ittifakı artık tam bir şer ittifakıdır. Savcıların görevlerini yapmalarını, bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz" denildi.

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu’na yönelik tehdit ve hakaretleriyle ilgili CHP’den yazılı açıklama geldi.

CHP İletişim Koordinatörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Saat 18.45. Şu ana kadar bekledik. Mafya bozuntusunun tehditlerine, hakaretlerine ne Saray'dan ne de Sarayın Bekçisi'nden en ufak bir tepki gelmedi. Öyle anlaşılıyor ki, bu mafya bozuntusundan medet umuyorlar. Çünkü sükut, ikrardan gelir.

*Şiir okuduğu için hapse düşmesini siyasi yaşamı boyunca bir demokratik mağduriyet olarak sömüren Tek Adam'ın iktidar ortağı, son olarak muhbirliğe soyunup Genel Başkanımız'ın çeşitli konuşmalarını suç unsuru olarak lanse edip, hakkında tetikçi savcılara fezleke düzenlettiler.

“ÇETE YÖNETİCİSİ VE MAFYA BOZUNTUSU”

*Tüm bu hukuk, vicdan ve ahlak dışı saldırılarından hiçbir netice elde edemeyince de son olarak bir süre önce özel bir afla cezaevinden çıkardıkları, çete yöneticisi ve mafya bozuntusu tetikçilerine edepsizlik yaptırarak, seviyesiz siyasetlerinin üzerine tüy diktiler.

*Muhalefeti susturmak için her yola başvuran Saray ve Bekçisi sonunda mafya bozuntularından medet umar hale gelmiştir. Devletin içine çöreklendirdikleri Saray Vesayetini güçlendirmek için kolluk kuvvetleri ve yargı kifayet etmeyince, saray vesayetini mafya bozuntularıyla tahkim etmeye çalışıyorlar.

“CUMHUR İTTİFAKI ARTIK TAM BİR ŞER İTTİFAKIDIR”

*Açıkça ortaya çıkmıştır ki, Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı Mafyadır. Mafyalı Cumhur ittifakı artık tam bir şer ittifakıdır.

*Genel Başkanımızı tehdide cüret eden bu suç baronu sadece basit bir maşadır. O'nu özel afla cezaevinden çıkartan ve O'nun üzerinden siyasi rakiplerine gözdağı verebileceğini düşünen Şer İttifakının iki patronu esas sorumlulardır. Bu yaşananlar, ülkemizi içine soktukları devlet krizinin zirve yaptığı yerdir.

*Saray ve Bekçisi unutmasın ki, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu ucuz saldırılar, tıpkı daha önce olduğu gibi bundan sonra da sadece mücadele azmimizi ve Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılında güçlü bir parlamenter demokrasiyle taçlandırmayı başaracağımıza olan inancımızı pekiştirir.

“DİLİNİZE PELESENK ETTİĞİNİZ HUKUKU DERHAL ÇALIŞTIRIN!”

*Biz ne emperyalizme, ne istibdada, ne de eşkiyaya pabuç bırakırız. 18 yıldır unuttuğunuz ama bugünlerde Atlantik üzerinden esen rüzgarlar değişince dilinize pelesenk ettiğiniz hukuku derhal çalıştırın! Savcıların görevlerini yapmalarını, bu edepsiz mafya bozuntusu hakkında gerekli hukuksal süreçleri bir an önce başlatmalarını bekliyoruz.