Son dakika... CHP'den 'gizli sayım' iddiası.. referandum iptal edilmeli...

Tezcan, "Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir" diye konuştu.

CHP'li Bülent Tezcan, referandumun ardından kameraların karşısına geçti. Tezcan, "Bu referandum, açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017’nin 'sopalı seçim'i olarak tarihin kara sayfasında yer alacaktır. YSK güvenli bir seçim yapamamıştır, yapmamıştır, yaptırmamıştır" dedi. Tezcan, "Milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır; seçimin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesidir" diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın konuşmasının satır başları şöyle:



YSK’ya itirazlarda bulunduk. 'Sayımın gizliliğini sağlayın, bu şekilde sayımlar ciddi bir şaibe kaynağı olacaktır' dedik. Saat 17:21 itibariyle burada gördüğünüz kısa mesaj, YSK tarafından seçim kurullarına gönderilmiştir. Ne diyor o kısa mesajda?



'TARİHİN KARA SAYFASINDA YERİNİ ALACAK'



Bu saat 18:21’e kadar bizim şikayetlerimizin çok açık delilidir. O sandık alanındaki seçmenlere kapalı bir sayım yapıldığının… Doğu ve güneydoğu sandıkları 16:00’da açıldı, bu mesaj 1,5 saat sonra gitti. Diğer sandıklar 18:00’de açıldı, sayımların büyük bölümü gizli bir şekilde yapılmıştı. Bunlar özellikle 2017 anayasa referandumunun tarihin yeniden tekerrür ettiği bir referandum olmasını ne yazık ki ortaya çıkarmıştır. 2017 referandumu, 'sopalı seçim' olarak geçecektir tarihe. Bu referandum, açık oy gizli sayım ilkesinin uygulandığı 2017’nin sopalı seçimi olarak tarihin kara sayfasında yer alacaktır.



YSK güvenli bir seçim yapamamıştır, yapmamıştır, yaptırmamıştır. YSK’nın görevi seçimlerin yargı gözetim ve denetimi altında yapılmasını güvence altına almaktır. YSK bu seçimlerin referandumun iktidar gözetim ve denetiminde yapılmasının güvencesi ve aracı olmuştur. Öncelikle kampanya döneminde medya denetimini sağlayan, medyadaki propagandanın adaletini sağlamaya dönük seçim kanunu değişikliğini olağanüstü hal kanun hükmü kararnamesiyle yapılan seçim kanunu değişikliğini, YSK Anayasa’nın 67’nci maddesine rağmen yürürlükte kabul etmiştir.

'MAÇ BAŞLADI KURALLAR DEĞİŞTİ'

Kanuna açıkça aykırı olmasına rağmen, mühürsüz oy pusulaları geçersiz olmasına rağmen kabul etmiştir. YSK, bu kanunun açık hükmüne rağmen arkasında oy pusulası olmayan, sandık pusulası olmayan oy pusulalarını geçersiz saymıştır. YSK bu açık kanun hükmüne rağmen o kanunları da geçersiz saymıştır. Bunları sayım başladığı anda, başladıktan sonra geçerli saymıştır. Yani maç başlamış, kuralları değiştirmiştir. Sadece kendi genelgesi değil, kanuna aykırı şekilde kuralları değiştirmiştir. Bunu AK Parti temsilcilerinin itirazları üzerine yapılmıştır. Sayım sırasında bu karar alınmıştır. Bu açık bir şekilde seçimin meşruiyetine gölge düşüren bir tutumdur.



VİDEOYU ÖRNEK GÖSTERDİ



Oy pusulaları ve zarfları, mühürsüz olarak geçersiz sayılması demek, siyasi partilerin sandık kurullarına üye vermesi hükmünü fiilen anlamsız hale getirmektir. Yok etmektir. Çünkü siyasi partiler sandık kuruluna üye olarak o üyeler yoluyla dışardan oy getirip torbalara sandıklara sokulmasını önlemek üzere bu mühür getirilmiştir. Dışardaki oylarla değiştirilmesini önlemek üzere getirilmiş bir önlemdir. Özellikle bir videomuz var, sayım sırasında. Sosyal medyada üretilmiş bir görüntü değil. Gerçek bir görüntüdür. Bu uygulamanın nasıl bir seçim yaptığımızı en çıplak şekilde gösterdiğini birlikte göreceğiz.



Bu bizim avukat arkadaşımızın, kadın arkadaşımızın açık uyarısı itirazıdır. Sonuçta YSK tercih mühürlerinin kullanılacağını genelgeyle belirlemesine rağmen, evet mühürleriyle ilgili karar vererek bir başka usulsüzlüğe yol açmıştır. YSK bu referandumda aynen şunu söylemiştir. Özeti şudur, bizi buraya getiren irade bunu istiyor demiştir. YSK 2017 referandumunda ne yazık ki bizi buraya getiren irade bunu istiyor ifadesini eylemleriyle göstermiş ve kullanmıştır.

'ASLOLAN BU SEÇİMİN İPTAL EDİLMESİDİR'

Bu anayasa değişikliği referandumunun meşruluğu sürekli tartışılacaktır. Kamu vicdanında ‘hayır’ın önde olduğu ve toplumun bu anayasa değişiklik teklifini kabul etmediği çok açık ortaya çıkmıştır. Toplum tek adam rejimine hayır demiştir. Biraz önce anlattığım şaibeli ve hibeli yollarla bütün itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra da hukuka usule aykırı bir şekilde bu sonuçlar

Teknik olarak mümkün değil. Bu genelge nedeniyle mühürsüz olan oy pusulası ve zarfların tamamı, geçerli olarak kabul edilmiştir. 165 bin sandığın tamamı bu tür oy pusulalarıyla malul durumlarıdır. Bunlar sandık tutanaklarında yer almamaktadır. Eğer bu karar olmasaydı o mühürsüz oy pusulaları ayrılacaktı, onlar ayrı muhafaza edilecekti. Şu anda mevcut kullanılan oyların içerisinde ne kadar böyle var bilinmiyor. İkincisi, görüntüdeki gibi oylara sonradan ne kadar mühür vuruldu bilinmiyor. Ne kadarının torbalar üzerinden değiştirileceğini tespit etmek mümkün değil. Bu nedenle meşruiyet tartışmasını sona erdirecek ve milleti hukuk ekseninde rahatlatacak tek bir karar vardır. Seçimin YSK tarafından iptal edilmesidir. Aslolan bu seçimin iptal edilmesidir.

Tezcan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP OLARAK İLK ÖNCE SÜRELİ OLAN İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ

Bu anlattıklarımızın içerisinde hem hukuk, hem siyaset var. Mücadele hem hukuk hem siyasi alanda yürüyecektir. Tabi ki demokratik zeminde yürüyecektir. CHP olarak ilk önce süreli olan itirazlarımızı yapacağız. Atmamız gereken adımları atacağız. Bu söylediğimiz her şeyde eş zamanlı olarak bir siyasi çıkışın göstergesidir.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İTİRAZLARINIZI YSK’YA MI, İLÇE SEÇİM KURULLARINA MI, ANAYASA MAHKEMESİ'NE Mİ GİDİLECEK?

Eş zamanlı yapacağız. Hem ilçelerdeki kurullara itirazımızı yapacağız, YSK’ya eş zamanlı itirazımızı yapacağız. Anayasa yargısı ve AİHM yargısı dahil olmak üzere her noktaya gideceğiz.

YSK’NIN YAPTIĞI DEĞİŞİKLİK, YSK’NIN ATTIĞI SMS RESMİ KARAR OLARAK GEÇİYOR MU? ŞİKAYET KONUSU OLABİLMESİ İÇİN NE GEREKİYOR?

O zaten bir karar değil, bir tespittir, delildir. YSK gizli sayım ilkesine aykırı uygulamaların olduğunu tespit etmiş ve bu tespit üzerine tüm Türkiye’deki seçim kurullarına kendi iç yazışmasından bunu çekmiştir. Bunun inkarı mümkün değildir.

YSK’YA İPTAL BAŞVURUSUNU NE ZAMAN YAPACAKSINIZ?

Hazırlığımızı yapıyoruz, tamamladığımızda yapacağız.

BU GÖRÜNTÜDE ADAMLAR NE YAPIYOR? BİRAZ ANLATIR MISINIZ?

Buradaki görüntü çarpıcı olduğu için, suçüstü yakaladıkları için arkadaşlarımızın çektikleri görüntü. Sandık kurulu başkanı itiraza rağmen, ‘suç işliyorsunuz’ diyor arkadaşımız. YSK, karar verse de vermese de bu fiilen, YSK bu mühürü vurmasan da geçerli diyor. Bu mühürün kıymeti harbiyesi yok diyor. Bu belli ki işi sağlama alayım diye buradaki sandık başkanı baştan vurmadığı mühürü vuruyor. Usulsüz pusulayı, usulüne uygun hale getirmeye çalışıyor. Hangisine vuruldu, hangisine vurulmadığı anlaşılmadığı için delilleri yok etmedir bu.