SON DAKİKA… Çiğ süte okkalı zam!

ÖZEL HABER-PELİN YÜKSELAY
SÜTEK, Çiğ süte 14. 40 oranında zam yaptı.
SÜİB Başkanı Mahmut Erden, Gündem Kıbrıs’a yaptığı açıklamada 14.40 zammın onaylandığını kaydetti. SÜTEK’e ‘Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltın zammı geri çekin’ önerisini sunduklarını kaydeden Erden, bunun mümkün olmadığını çiğ süte yapılan zamla birlikte şimdi sektörün bir türbülansa gireceğini, arka arkaya süt ve süt ürünlerinin zamlanacağını kaydetti. Erden ‘zammı halk ödeyecek’ dedi.
KAYNAK: GUNDEM KIBRIS
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