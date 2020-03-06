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Son dakika: Çin Rusya Büyükelçisi dünyaya duyurdu: Koronavirüsün aşısını bulduk

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Son dakika: Çin Rusya Büyükelçisi dünyaya duyurdu: Koronavirüsün aşısını bulduk
Son dakika: Çin Rusya Büyükelçisi dünyaya duyurdu: Koronavirüsün aşısını bulduk

Çin'in Rusya Federasyonu Büyükelçisi Zhang Hanhui, Moskova'da Rus basınına yaptığı açıklamada, "Çin'deki bilim adamlarımızın bulduğu ilaç etkisini kanıtladı ve testler başarılı şekilde devam ediyor.

İlaca yönelik çalışmaların son kısmının kısa süre zarfında bitirilmesi hedefleniyor ve Mart sonuna kadar Çin'deki tüm şehirlerde hayat normale dönecek. Virüsün yayılma merkezinde ise hayatın Mart sonuna kadar düzelmesi planlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'yle çalışıyoruz. Ekibimizin içinde 2 Rus bilim adamı da var. Rusya'ya ve halkına destekleri için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

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