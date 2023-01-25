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Son Dakika! Cinayet zanlısı Güney Kıbrıs'ta yakalandı!

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16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesiyle ilgili zanlı olarak görülen ve aranan 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ Güney Kıbrıs'ta yakalandı.
Son Dakika! Cinayet zanlısı Güney Kıbrıs'ta yakalandı!

Gazimağusa Meslek lisesi 11’inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra Altundağ’ın yakalandı.

Rum polisi tarafından yakalanan cinayet zanlısının Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmesi bekleniyor…

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan resmi açıklama şöyle:

“Cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ, Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek Rum polisi tarafından yakaladığı bilgisi alınmıştır.  Zanlının KKTC makamlarına iadesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur.”

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