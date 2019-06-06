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Son dakika… Çin’i kızdıracak olay: ABD’den tank ve füze istediler

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Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan'dan bölgede dengeleri değiştirecek bir hamle geldi...
Son dakika… Çin’i kızdıracak olay: ABD’den tank ve füze istediler

Pekin yönetimine göre Çin topraklarında olan fakat uluslararası kamuoyu tarafından bağımsızlığı tanınan Tayvan, ABD'den tank, anti tank füzesi ve alçak irtifa savunma ünitesi satın alma talebinde bulundu. Son dönemde ekonomik kriz yaşayan ve karşılıklı salvolar yapan ABD-Çin Ekonomik Savaşı böylelikle yeni bir boyut kazandı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 108 M1A2 Abrams tank, 1240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak için talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği belirtildi. ABD’nin mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.

Öte yandan ABD kaynakları, Tayvan’ın ABD’den 66 adet V serisi F-16 savaş uçağı sipariş etmeyi planladığını aktardı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, marttaki açıklamasında, tank ve savaş uçağı ihtiyacı bulunduğunu ifade etmiş ancak ihtiyacın nereden ve nasıl karşılanacağına dair detay vermekten kaçınmıştı. Tayvan’ın yeni alımlarla Çin’e karşı savunma kapasitesini arttırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

ABD’nin Tayvan’a silah satması, egemenlik ihtilafı yaşadığı Çin’in tepkisine sebep oluyor. Çin’de 1949’da Mao Zedong’un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan’a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve “milliyetçi Çin” olarak da adlandırdıkları Tayvan’ı kurmuşlardı. Ancak Çin Tayvan’ın bağımsızlığını kabul etmemişti. Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, “Tek Çin” ilkesini benimseyerek, Çin’i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan’ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor. Uluslararası sistemde bağımsız ülke olarak tanınmayan Tayvan’ın çok sayıda ülkede temsilciliği bulunuyor.

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