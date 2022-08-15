Son dakika Cristiano Ronaldo haberi: Dünya devleri reddetmişti! Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu...

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Brentford'a 4-0 yenilen Manchester United'da krizler yaşanmaya devam ediyor. Takımın yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir ekibe transfer olması istiyordu ancak dev

Manchester ekibinin yıldız ismi Cristiano Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek bir ekibe transfer olması isteği üzerine gelen art arda retlere yenileri eklenirken, efsane ismin yeni takımı belli oldu.

Manchester United'da Cristiano Ronaldo bilinmezliği devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında evinde Brighton'a 2-1 mağlup olan Kırmızı Şeytanlar, geçtiğimiz gün Brentfor deplasmanında 4-0'lık bir hezimete uğramıştı.

TEKNİK ADAMLA SIKINTILAR YAŞANIYOR

Hollandalı menajer, yaşanan 4-0'lık mağlubiyetin ardından yüzünde dalgın bir ifadeyle sahaya bakarken Ronaldo, taç çizgisinde duran Ten Hag'ı görmezden gelerek selam vermedi.

Portekizli yıldızın, bu hareketiyle hocasını herkesin önünde küçük düşürdüğü konuşuldu.

RONALDO AYRILMAK İSTİYOR

Transfer döneminin başlangıcından beri Devler Ligi'nde boy gösterecek bir takıma katılmak isteyen Ronaldo, önerildiği kulüplerden ret yemişti.

ALMAN DEVİ REDDETMİŞTİ

Alman devi Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olmasının ardından menajeri aracılığıyla Münih ekibine önerilen Ronaldo, kulüp CEO'su Oliver Kahn'ın kabul reddetmesi üzerine arayışlarına devam etmişti.

İkili arasında soğuk rüzgârlar estiği, maçın sonundaki vücut dillerinden net bir şekilde anlaşıldı.

DÜNYA DEVLERİNE TAVSİYE EDİLMİŞTİ

Bayern Münih dışında Juventus, Chelsea, Real Madrid, PSG, Barcelona'da Cristiano Ronaldo transferini reddetmişti

İTALYAN TAKIMLARINDAN RONALDO KARARI

Milan ve Inter, Manchester United'dan ayrılması beklenen Cristiano Ronaldo'yu reddetti.

İtalyan basınında yer alan haberde, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi.

Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yıldızın 24 milyon euro'luk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

DÜNYA YILDIZININ YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takım bulamayan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu.

İddialara göre Portekizli yıldız, David Beckham'ın takımı olan Inter Miami'ye transfer olmaya çok yakın.