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Son Dakika: CTP PM sona erdi Erhürman açıklama yaptı

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CTP PM sona erdi Erhürman açıklama yaptı
Son Dakika: CTP PM sona erdi Erhürman açıklama yaptı

Açıklamadan notlar:

CTP 15 aylık hükümet döneminde hep sorumluluk duygusu ile davrandı.

Hiç vakit kaybetmeden hükümetin kurulma çalışmaları başlamalıdır.

Kamuoyunda UBP-HP koalisyon hükümetinin kurulması gündemde. Bu hükümet hızla kurulmalı.

CTP teamüller gereği bizimle görüşmek isteyen partiler ile görüşürüz. 

Şu an da gündem de olan bizim içinde olduğumuz hükümet formülü değil.

Gerekli çalışmalar bir an önce başlamalı.

Hangi hükümet kurulursa kurulsun CTP olarak ona başarılar dileriz.

 

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