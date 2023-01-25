Son Dakika! Dikkat! Cinayet Zanlısı Aranıyor, Fotoğrafı Paylaşıldı

Zehie Helin REESSUR (K-16)’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra ALTUNDAĞ (E-21), polis tarafından aranmaktadır.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
Zehie Helin REESSUR (K-16)’un öldürülmesi meselesinde zanlı olarak görülen Sefer Buğra ALTUNDAĞ (E-21), polis tarafından aranmaktadır.
Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.