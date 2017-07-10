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Son dakika: Dipkarpaz'da yangın çıktı!

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Son dakika: Dipkarpaz'da yangın çıktı!
Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülkenin bir çok yerinde yangınlar baş göstermeye başladı.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte ülkenin bir çok yerinde yangınlar baş göstermeye başladı. Bugün öğle saatlerinde Dipkarpaz'da yangın çıktı.

Hanife Lefkaralı/Detay Gazetesi

Dipkarpaz Selonez bölgesinde çıkan yangına Yeşilköy itfaiyesi müdahale etti.

Yangın tahta bungalovların olduğu  "GOLD ISLAND" isimli iş yerine doğru yaklaştı.

Yeşilköy itfaiyesi yangının bungalovlara ulaşmaması için yoğun gayret sarf ediyor.

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Yangın söndürüldü. Tahminen 10 dönüme yakın alan yandı. Yeşilköy itfaiyesinin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi yangın bungalovlara bulaşmadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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