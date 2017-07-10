Son Dakika: Dipkarpaz'da yıkım gerginliği...

Yüksek Mahkeme'nin verdiği yıkım kararı sonucunda Çevre Dairesi, Dipkarpaz'da özel çevre koruma bölgesinde bulunan diğer tesisleri mühürlemek için bugün harekete geçti.
Tesislerde müşteri olduğu için halk tepki gösterdi.
Ayrıntılar geliyor...
Yüksek Mahkeme'nin verdiği yıkım kararı sonucunda Çevre Dairesi, Dipkarpaz'da özel çevre koruma bölgesinde bulunan diğer tesisleri mühürlemek için bugün harekete geçti.
Tesislerde müşteri olduğu için halk tepki gösterdi.
Ayrıntılar geliyor...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.