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Son Dakika: Dipkarpaz'da yıkım gerginliği...

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Son Dakika: Dipkarpaz'da yıkım gerginliği...
Dipkarpaz'da yıkım gerginliği... Yüksek Mahkeme'nin verdiği yıkım kararı sonucunda Çevre Dairesi, Dipkarpaz'da özel çevre koruma bölgesinde bulunan diğer tesisleri mühürlemek için bugün harekete geçti.

Yüksek Mahkeme'nin verdiği yıkım kararı sonucunda Çevre Dairesi, Dipkarpaz'da özel çevre koruma bölgesinde  bulunan diğer tesisleri mühürlemek için bugün harekete geçti.

Tesislerde müşteri olduğu için halk tepki gösterdi.

Ayrıntılar geliyor...

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