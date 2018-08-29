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Son Dakika: Döviz kurları yükseliyor, TL değer kaybediyor

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Son Dakika: Döviz kurları yükseliyor, TL değer kaybediyor
Son Dakika: Döviz kurları yükseliyor, TL değer kaybediyor

Döviz kurları yükselmeye devam ediyor

İşte son durum;

doviz-005.pngDış ticaret açığı Temmuz'da 5.98 milyar dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %11,6  artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.
 
Dış ticaret açığı %32,6 azaldı
 
Temmuz ayında dış ticaret açığı %32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.
 
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında %58,7 iken, 2018 Temmuz ayında %70,2'ye yükseldi.
 
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1 arttı, ithalat %1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,5 arttı, ithalat %9,4 azaldı.



Avrupa Birliği’ne ihracat %14,7 arttı
 
Avrupa  Birliği’ne  (AB-28)  yapılan  ihracat,  2017  yılının  aynı  ayına  göre  %14,7  artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında %47,4 iken, 2018 Temmuz ayında %48,7 oldu.
 
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu
 
Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.
 
İthalatta ilk sırayı Çin aldı
 
Çin'den  yapılan  ithalat,  2018 yılı  Temmuz  ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD  izledi.

 

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