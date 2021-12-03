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Son Dakika DSÖ Açıklaması: Omicron Varyantından Ölüm

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Son Dakika DSÖ Açıklaması: Omicron Varyantından Ölüm..
Son Dakika DSÖ Açıklaması: Omicron Varyantından Ölüm

Son dakika haberine göre Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle henüz bir ölüm bildirilmediğini, yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiğini bildirdi.

Son dakika haberleri... DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Omicron varyantı hakkında aşı üreticilerinin yaptığı açıklamalara ilişkin soruyu cevapladı.

Moderna ve BioNTech-Pfizer'dan arka arkaya gelen "Omicron'a karşı yeni aşı" açıklamalarına ilişkin Lindmeier, "Aşı üreticilerinin halihazırda önceden planlamaya başlamaları ve mevcut aşıyı değiştirmek zorunda kalma olasılığını planlamaları çok tavsiye edilen bir durumdur. Bu, son alarm zili çalana kadar beklemekten daha iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

Lindmeier, mevcut Kovid-19 aşılarının Omicron'a karşı etkili olup olmadığının ortaya çıkması için zamana ihtiyaç duyulduğunu, tüm parçaların bir araya getirildikten sonra aşıların etkinliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Omicron varyantına ilişkin tam değerlendirme yapmanın biraz zaman alacağını aktaran Lindmeier, varyant ilk ortaya çıktığında, bu süreyi 2-3 hafta olarak duyurduklarını anımsattı.

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