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SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Son Dakika: Ege'de Yunan askerlerinden Türk balıkçılara taciz

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Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzaklıkta bulunan Türk balıkçılara Yunan Sahil Güvenlik askerleri tarafından silah çekilerek nişan alındığı öğrenildi.
Son Dakika: Ege'de Yunan askerlerinden Türk balıkçılara taciz

Didim iskelesinden önceki gün açılan ve Samos Adası'na 6, Eşek Adası'na 4 mil uzakta balık tutmak için ağ atan Türk balıkçı teknesine yaklaşan Yunan Sahil Güvenlik teknesinde bulunan askerler, silah çekerek nişan aldı. Balıkçılar, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetmeye başladı. Görüntü çekildiğini gören askerin ise silahını indirdiği görüldü.

 

Balıkçılar, yasak bölgede olmadıklarını kanıtlamak için teknedeki koordinatları gösteren cihazı da görüntüledi. Yunan askerleri yaklaşık bir saat boyuncu balıkçılara sözlü ve el hareketleriyle tacizde bulundu. Uluslararası sulardan Türk sularına giren balıkçılara, burada da taciz devam etti.

Yunan askerleri ve Türk balıkçıları arasında geçen bağrışma diyalogları ve tüm yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

 

PLASTİK MERMİ İDDİASI

Aynı bölgeye ağ atan başka bir balıkçı ise Yunan Sahil Günvenlik botundan plastik mermi ile sıkıldığını iddia etti. Teknesinin bu merminin isabet etmesi sonucu camlarının kırıldığını öne süren balıkçı o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti

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