Son dakika… Ekrem İmamoğlu yeniden Anıtkabir’de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eşkişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'li belediye başkanları ve CHP'li partililer ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e giren CHP’liler, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra CHP’li heyet Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Torun, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı: “Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk; Büyük eseriniz CHP´nin yurdun dört bir yanından gelen seçilmiş belediye başkanları ile manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyoruz. Her zaman olduğu gibi hedef gösterdiğin çağdaş uygarlık yolunda ve halkımızın hizmetinde azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Demokrasi, özgürlük ve bağımsızlığa olan bağımlılığımızla yolumuzda devam ediyoruz.”

CHP’li heyet, Anıtkabir ziyaretinin ardından parti genel merkezine geçti.