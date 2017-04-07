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SON DAKİKAELAM: "DİSİ ve AKEL Akıncı'ya peşkeş çekiyor"

Son Dakika: ELAM ve AKEL arasında kavga çıktı!

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Son Dakika: ELAM ve AKEL arasında kavga çıktı!
Rum Meclisi'nde gergin anlar yaşanıyor...

Rum Meclisinde gergin anlar yaşanıyor. DİSİ tarafından hazırlanan ve okullarda kutlanacak anma günlerinin belirlenmesi yetkisini Rum Meclisi’nden alarak eğitim bakanına veren yasa tasarısı bugün Rum Meclisi oturumunda ele alınıyor.

Görüşme sırasında ELAM milletvekili ile AKEL milletvekil arasında kavga meydana geldi. AKEL ve DİSİ salonu terk etti.

Oturuma 10 dakika ara verildi.

AKEL lideri Andros Kiprianu açıklamada bulundu. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Farklı bir görüşe sahip olmak başka bir şey, hakaret etmek başka bir şey. Bu, kendilerini kültürlü olarak addetmek isteyen insanlara yakışan bir davranış değildir. İki taraftan da milliyetçiler, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin çabaları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Nefret ve ırkçılık Helen kültürüne yabancıdır. Meclis gibi bir kurumla bağdaşmamaktadır. Bazı kişiler kendi çıkarlarını halkın çıkarlarının üstüne koyuyorlar. Ne bizim milliyetçiler karşısında, ne de Akıncı karşısında boyun eğeceğiz.

Bazı kişiler ya bunun böyle olacağını tahmin etmeden hareket ettiler, ya da bilerek bu şekilde hareket ettiler. AKEL hiçbir zaman Kıbrıs sorununda kötü bir çözümü kabul etmeyecektir. Ancak kötü çözüm hangisidir? Meclis’te bazı kişiler üniter devletli çözüm istiyorlar. Ülkemizde özgür bir şekilde dolaşamazken, Beşparmaklardaki bayrağı görmek bizi rahatsız ediyor. Bu nedenle Kıbrıs sorununun çözümü için mücadele edeceğiz. Bunun başka yöntemi ve yolu yoktur. Öneriye karşıyız. Buna rağmen, başkalarının kararlarından dolayı yaşananları düzeltme hatırına, biz bu yasa önerisine destek vereceğiz.

HAYIR DİYECEĞİNİ AÇIKLAYAN VEKİL ENOSİS İPTAL YASASINA EVET VERECEK

Oylamada HAYIR diyeceğini açıklayan DİSİ milletvekili iptal yönünde oy kullanmaya karar verdiğini açıkladı!

DİSİ Milletvekili Zaharias Zahariu: “Karşı çıkıyordum ve aleyhte oy vermeye kararlıydım. DİSİ’deki kardeşlerimi hain olarak niteleyen Nikolas Papadopulos beni kaygılandırdı. Ben de DİSİ grubundayım. Halk zarar gördü çünkü halkı hainler ve vatanseverler olarak aydırdık. Kardeşlerimizi hain olarak nitelendirmek kabul edilemez. Çoğunluğu mücadeleci çoçukları olan bizlere ders mi Bununla birlikte Papadopulos’un ifadeleri nedeniyle DİSİ’nin yasa önerisini destekleyeceğim.

AKINCIYA PEŞKEŞ

ELAM milletvekili Linos, enosisin okullarda kutlanması kararının iptal edilmesi için beraber hareket eden DİSİ ve AKEL’in ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Akıncı’ya peşkeş çekildiğini söyledi...

Ayrıntılar birazdan...

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