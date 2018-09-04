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Son Dakika: Elektriğe yine okkalı zam!

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Elektriğe yine okkalı zam geliyor...
Son Dakika: Elektriğe yine okkalı zam!

Türk Lirasının döviz karşısında değer kaybetmesi ile artan döviz kurları, akaryakıttaki fiyat yükseltmeleri nedeni ile KIB-TEK elektrik tarife fiyatlarına yeniden zam yapmayı gündemine aldı.

Özel Haber

Kıb-Tek Mayıs ayında %14 olmak üzere zam yapmış geçtiğimiz günlerde de yine %30 fiyat artışını yürürlüğe koymuştu.

AKSA ile yapılan alım garantisi anlaşmasına göre KIB-TEK şu anda yükselen döviz kurları nedeni ile AKSA'dan 92  kuruş/KW saat  fiyatla elektrik alırken, tüketiciye ise 82 kuruş/KW saata satış yapıyor.

Kıb-Tek'in Perşembe günü yapılması planlanan toplantısında yeni yapılacak elektrik zammının %30 civarlarında olan 23 kuruş olarak artırılması gündemde.

Kıb-Tek'teki bir diğer görüş ise zammın ikiye bölünerek %15'lik kısmının 12 kr/KW saat  hemen  diğer kısmının ise önümüzdeki ay yapılması yönünde.

Yapılması planlanan %30'luk zam ile  daha önceki zamlar da dikkate alındığına eletirik fiyatına toplamda 2018 yılı içerisinde %93 zam yapılmış olacak.

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