Son Dakika: Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor

Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor...

Az önce ülkeye gelen uçaktaki yolcular PCR testlerini yaparak Ercan Havalimanı'ndan ayrılmaya başladı.

Bir çok yolcu Otellerin VIP araçları ile havalimanından ayrılırken, bazı yolcular taksiler ile bazıları ise yakınları ile birlikte Ercan'dan ayrıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KARANTİNA AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İşte Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin Yaptığı Açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.