  • BIST 115.748
  • Altın 392,040
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Son Dakika: Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor

» »
Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor
Son Dakika: Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor

Ercan Havalimanı'ndan karantina uygulaması olmadan ülkeye girişler devam ediyor...

Az önce ülkeye gelen uçaktaki yolcular PCR testlerini yaparak Ercan Havalimanı'ndan ayrılmaya başladı.

Bir çok yolcu Otellerin VIP araçları ile havalimanından ayrılırken, bazı yolcular taksiler ile bazıları ise yakınları ile birlikte Ercan'dan ayrıldı.

 

SAĞLIK BAKANLIĞI KARANTİNA AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

İşte Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin Yaptığı  Açıklama

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 2.07.2020 tarihi itibariyle Güney Kıbrıs' tan havayolu üzerinden gelenler dâhil olmak üzere, deniz yolu ve havayolu ile gelen tüm yolcuların, ülkemizde PCR testlerinin yapılmasının ardından test sonuçları çıkıncaya kadar Sağlık Bakanlığı tarafından karantina otellerinde gözetim altında tutulacaklarını açıkladı.

saglik.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya genelinde Koronavirüs’ten 524 bin 88 kişi hayatını kaybetti03 Temmuz 2020 Cuma 09:32
  • Brezilya'da Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısı yeniden 1000'in üstüne çıktı03 Temmuz 2020 Cuma 09:05
  • Koronavirüse yakalanan genç doktor: Spor yaptığım ve sağlıklı beslendiğim için bana bir şey olmaz diye düşündüm02 Temmuz 2020 Perşembe 20:12
  • Kolombiya'da Kovid-19 Vaka Sayısı 100 Bini Geçti02 Temmuz 2020 Perşembe 14:40
  • Peru'da Son 24 Saatte Kovid-19 Nedeniyle 183 Kişi Öldü02 Temmuz 2020 Perşembe 14:20
  • Fransa'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 29 Bin 861'e Yükseldi02 Temmuz 2020 Perşembe 14:00
  • Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kaybı Ve Vaka Sayıları Arttı02 Temmuz 2020 Perşembe 13:40
  • Kanada'da Kovid-19 Nedeniyle Ölenlerin Sayısı 8 Bin 663'e Çıktı02 Temmuz 2020 Perşembe 13:20
  • İtalya'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 34 Bin 788'e Yükseldi02 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • Çin'de 3, Güney Kore'de 54 Yeni Kovid-19 Vakası Görüldü02 Temmuz 2020 Perşembe 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti