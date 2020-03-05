Son Dakika: Erdoğan -Putin görüşmesi... Erdoğan: İdlib'de durum sıkıntılı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova'da bir araya geldi.

İki lider başbaşa görüşmeden önce kameraların karşısına geçerek kısa açıklamalar yaptı.

İlk olarak söz alan Vladimir Putin şunları söyledi:

Suriye'de hayatlarını yitiren askerler için bir kez daha taziyelerimi ifade ediyorum. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyorlardı. Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. Suriye ordusunun ciddi kayıpları var.

Daha sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Kabulunüz için çok çok teşekkür ediyorum. Malum bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. Tabii İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Bölgede sıkıntı büyük. Biliyoruz ki şu anda dünyanın gözü burada. Bugün burada atacağımız adımlar, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahat ettirecektir. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönem içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Ve bunlar tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Tekrar bu kabul için teşekkür ediyorum.

Erdoğan ve Putin'in görüşmesi, sadece İdlib bunalımının nasıl çözümleneceği konusunu değil, Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğini de belirlemesi açısından önem taşıyor.

Bugünkü buluşmanın, son dönemde sık sık bir araya gelen iki liderin en önemli görüşmelerinden biri olması bekleniyor.

Görüşme öncesi her iki taraftan yapılan açıklamalarda, Moskova görüşmesinden İdlib'de kalıcı bir ateşkes çıkması dileği seslendirildi.