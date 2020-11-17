Son dakika… Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim…

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile devam edecek. Restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek. AVM ve marketler 20.00'da kapanacak.

Son aylarda hızla tırmanışa geçen corona virüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

* Türkiye olarak salgınla mücadelenin ekonomimize ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetindeyiz. Milletimizden salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet ve katkı bekliyoruz Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın gündeminden kurtararak asıl gündemimize odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaktır.

*Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonrasında yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* Halen 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.

*Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

*Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.

*Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız.