  • BIST 1.260
  • Altın 466,990
  • Dolar 7,6919
  • Euro 9,1238
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1748 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 8 kişi taburcu edildi

Son dakika… Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim…

»
Son dakika… Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim…
Son dakika… Erdoğan yeni önlemleri açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması, uzaktan eğitim…

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni corona virüsü tedbirlerini açıkladı. Hafta sonları saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Okullar yıl sonuna kadar uzaktan eğitim ile devam edecek. Restoranlar sadece paket servis hizmeti verecek. AVM ve marketler 20.00'da kapanacak.

Son aylarda hızla tırmanışa geçen corona virüsü vakaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan alınan önlemleri şu sözlerle aktardı:

* Türkiye olarak salgınla mücadelenin ekonomimize ayakta tutarak başarıya ulaştırma mecburiyetindeyiz.  Milletimizden salgınla mücadele kurallarına uymada daha fazla hassasiyet ve katkı bekliyoruz Yaşanan zorlukların ve sıkıntıların elbette farkındayız. Amacımız ülkemizi bir an önce bu salgın gündeminden kurtararak asıl gündemimize odaklanmak, tüm enerjimizi hedeflerimize ulaşmaktır.

*Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonrasında yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

*Hafta sonları saat 10.00- 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

* Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

* Halen 65 yaş ve üzeri için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması çalışanlar hariç 20 yaş altına da uygulanacak.

* AVM’ler, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi saat 10.00 ila 20.00 arası sınırlanacak.

*Sinemalar yıl sonuna kadar kapatılacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis hizmeti verilecek.

* Tüm spor müsabakaları seyircisiz olarak oynanmaya devam edilecek, halı sahaların faaliyetlerine ise ara verilecek.

*Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl Hıfzıssıhha Kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

*Kamu ve özel sektör işyerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.

*Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Rum davalar zinciri ile karşı karşıya17 Kasım 2020 Salı 19:26
  • Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na ‘’Ulan Dürzü’’17 Kasım 2020 Salı 18:03
  • Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçildi17 Kasım 2020 Salı 17:50
  • Akar: KKTC'nin hakkına, hukukunu sahip çıkacak, hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğiz.17 Kasım 2020 Salı 17:34
  • Kemal Kurkut davasında karar çıktı: Sanık polis hakkında beraat17 Kasım 2020 Salı 17:23
  • Kılıçdaroğlu'ndan iktidara: Ekonomide veya hukukta bir sorunu çözecekseniz Meclis'te elimizi kaldıracağız ve evet diyeceğiz17 Kasım 2020 Salı 15:27
  • Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Düne kadar yaptığın, söylediğin ne varsa tam tersini söyle, bunun ismi reform olsun!17 Kasım 2020 Salı 15:24
  • Bahçeli: "Kıbrıs'ta iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir"17 Kasım 2020 Salı 15:15
  • Yapılandırma Kanunu Yürürlükte17 Kasım 2020 Salı 09:46
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul benim için devlet projesi değil16 Kasım 2020 Pazartesi 21:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti