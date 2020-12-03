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SON DAKİKA: Erhürman görevi iade ediyor

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SON DAKİKA: Erhürman görevi iade ediyor
SON DAKİKA: Erhürman görevi iade ediyor

Erhürman görevi iade ediyor

Cumhurbaşkanlığı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın talebi üzerine Tatar’ın saat 17:15’te Erhürman’ı kabul edeceğini duyurdu. Erhürman’ın Hükümet Kurma görevini Cumhurbaşkanı Tatar’a iade etmesi bekleniyor.

 

NE YAŞANDI?

Dört partinin oluşturacağı "Seçim Hükümeti"ne yönelik 3'üncü toplantı da yapıldı. toplantıdan sonra CTP değerlendirmeler yapıyor.

DETAY ÖZEL HABER
 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Başkan Vekili Yenan Senin, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, CTP Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi. 

Yaklaşık 1,5 saate yakın süren toplantının ardından tümtaraflar pozisyonlarını korurken, CTP'nin son kararı vereceği öğrenildi.

Toplantı sonrası herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Detay Gazetesi'nin bir çok taraftan elde ettiği bilgilere göre HP'nin Başbakan Erhürman olmasın ısrarını sürdürdüğü bu talebin ise CTP tarafından kabul edilemesinin mümkün görülmediği belirtiliyor.

Tufan Erhüman'ın Başbakanlığı konusunda çıkan pürüzün aşılmasının çok zor olduğu da kulislerde konuşuluyor.

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