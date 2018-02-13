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SON DAKİKAAnastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek

Son Dakika: Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın

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Son Dakika: Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın
Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın

Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın..

İtfaiye olay yerinde...

Detaylar geliyor...

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