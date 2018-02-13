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Anastasiadis Akıncı’dan görüşme talep edecek
Son Dakika: Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın
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KIBRIS
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LEFKOŞA
13.02.2018 16:48
Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın
Erülkü Süpermarket'in yanında büyük yangın..
İtfaiye olay yerinde...
Detaylar geliyor...
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