Son dakika: EURO 2020'de Galler'e karşı ilk 11'de sürpriz iki isim!

İlk maçta İsviçre karşısında 1-1 berabere kalan Galler için Şenol Güneş 11'de sürpriz iki isme yer verecek.

Diğer yandan Galler defansına özel hazırlık yapan milli takım maça kafa olarak hazır durumda. Şenol Güneş "İlk maçtan moral bozukluğu normal. Ama hayat devam ediyor. Umut, güven ve mutluluk vermek için galibiyete ihtiyacımız var. Kendimize inanıyoruz. Alacağımız 6 ya da 4 puan güzel olur. Ozan mı oynar, Merih mi bakacağız." açıklamasını yaptı. İşte ilk 11'de iki sürpriz isim...

EURO 2020'de bugün heyecan tavan yapacak. A Grubu'nda Roma'daki açılış mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Galler ve İsviçre maçları için hedefi 6 puan olarak koydu. Grubu 2. bitirmenin hesaplarını yapan milliler, önce İtalya karşılaşmasının tekrarını izleyip dersini çıkardı, ardından da bugün 19.00'da karşılaşacağı Galler'i A'dan Z'ye analiz etti.

EURO 2020'de bugün heyecan tavan yapacak. A Grubu'nda Roma'daki açılış mücadelesinde İtalya'ya 3-0 yenilen Ay-Yıldızlılar, Azerbaycan'ın ev sahipliği yapacağı Galler ve İsviçre maçları için hedefi 6 puan olarak koydu. Grubu 2. bitirmenin hesaplarını yapan milliler, önce İtalya karşılaşmasının tekrarını izleyip dersini çıkardı, ardından da bugün 19.00'da karşılaşacağı Galler'i A'dan Z'ye analiz etti.

GALLER DEFANSI İÇİN ÖZEL HAZIRLIK YAPTIK

Basın toplantısında Güneş'e eşlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz şunları söyledi: "Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Moralimiz çok bozuktu ama hocamız bizi ayakta tuttu. Hataların farkındayız. Öncelikli hedefimiz Galler. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beklenen Türkiye'yi göstereceğimize inanıyorum. Şimdiden yarı final ya da çeyrek finali konuşmak erken ama Galler'i yeneceğimizi söyleyebilirim. Bizi çıkaracak formül 6 puan. Onu almak için formüller de hocamızda. Galler 3'lü ya da 4'lü defans oynuyor. İkisi için de hazırlıklarımızı yaptık."

YUSUF YAZICI YERİNE CENGİZ ÜNDER VE MERİH YERİNE KAAN AYHAN HAMLESİ

Şenol Güneş, ilk 11'inde değişikliğe hazırlanıyor. Galler maçında Yusuf Yazıcı yerine Cengiz Ünder sağ kanatta başlayacak. Kenan ise sağdan sola geçecek. Hakan da 10 numaradaki yerinde olacak. Stoperde Merih'in forması Kaan Ayhan'a verilecek.

Muhtemel 11: Uğurcan, Umut Meraş, Çağlar, Kaan Ayhan, Zeki Çelik, Okay, Ozan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

ŞENOL GÜNEŞ: "GÜVEN VERMEK İÇİN GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesi basının karşısına geçti. Hayli moralsiz olduğu gözlenen tecrübeli hoca, "İtalya karşısında oynadığımız oyun ve aldığımız sonuç olumsuzdu. Ona bağlı bir moral bozukluğu olması normal. Ama hayat da devam ediyor. Üzülmek değil, iş yapmak zorundayız. Sorunları konuşmak yerine çözümler bulacağız. Geleceği planlayacağız" dedi. Kalan iki maçta hâlâ gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Galler karşısında bunu başaracağız. Umut, güven ve mutluluk vermek için galibiyete ihtiyacımız var. Kendimize inancımız ve güvenimiz tam" diye konuştu.

6 YA DA 4 PUAN HESABI

Grup maçlarına çok hızlı başlayıp, düşüş gösteren, yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğunu hatırlatan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya ne kadar üstünse biz de o kadar kötü ve üstünlüğü kabul eden bir takımdık. Kafa kafaya oynayıp 1-0 da kaybedebilirdik. İki maçta alacağımız 6 ya da 4 puan güzel olabilir."

HEPSİ SAĞLIKLI VE HAZIR

Galler'in 2016'da yarı final oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, "Savunma anlayışı önde bir takım. İkimizin de kazanmaya ihtiyacı var" derken, yapılan kadro eleştirileri için şunları söyledi: "Ozan Kabak mı oynar Merih mi oynar göreceğiz. Aynı kadro ile de çıkabilirim. Olan olmayan herkese inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor. Değişiklik olsa bile az olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ONLARDAN DAHA İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTEREREK SONUÇ ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Sadece Galler değil İsviçre maçının da kendileri için final olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Hepsi sağlıklı. Düşünce olarak da hazırlar. Galler takımının oyun anlayışına saygı duyup, onlardan daha iyi olduğumuzu göstererek sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜRLER

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, açıklamalarına ilk andan itibaren kendilerini evde gibi hissettiren Bakü halkına teşekkür ederek başladı. İtalya'daki deplasman havasını, Bakü'de taraftar desteğiyle Galler'e yaşatacaklarını söylediler.

TAKIMLARI G.SARAY, F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ

Kâbus gibi geçen İtalya'daki açılış maçını unutmak ve turnuvaya tekrar motive olmak için Bakü'den daha doğru bir adres olamazdı. Galler'e karşı evimizde oynayacağız desek yeridir. Havaalanına iner inmez aynı dili konuştuğumuz Azerbaycan'daki herkesin içten sevgisini hissettik. Türk bayraklarıyla donatılan şehir merkezinde futbol sohbetine girdiğimizde ''Hangi takımı tutuyorsun?'' sorusuna ''Neftçi Bakü, Karabağ'' değil ''Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'' cevabını aldık.

BAŞKAN ERDOĞAN TRİBÜNDE OLACAK

Dünya Kupası elemelerinde Hollanda'yı 4-2, Norveç'i 3-0 yenen A Milli Takım'ı ilk kutlayan isim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Kaptan Burak Yılmaz da Erdoğan'ı EURO 2020 maçlarına davet etmişti. Başkan, millilere Bakü'de tribünden destek verecek.



HALK BAŞKAN ERDOĞAN'I ÇOK SEVİYOR

Elçiye zeval olmaz; Azerbaycan vatandaşlarının da ricasını bu satırlar aracılığıyla duyuralım: "Lütfen 80 milyon demeyin. Bizi unutmayın ve 80+10 milyon yani 90 milyon kalp Türkiye için, Bizim Çocuklar için atacak yazın." Azeri halkının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiden bahsetmezsek olmaz. Karabağ savaşında Ermenistan karşısında Azerbaycan'a verdiği desteğin anlamı tahmin edilenden de büyük. Öyle ki "Buradaki Erdoğan sevgisi de çok büyük" yorumları Azerbaycan Türklerinin dilinde.

PAGE: TÜRKİYE'Yİ ZORLAYACAĞIZ

Bugün A Milli Takımımız'ın karşılaşacağı Galler'in teknik direktörü Robert Page, Türkiye'ye methiyeler dizdi. Kendilerini zor bir maçın beklediğini bildiklerini belirten Page, "Bizim de çok iyi bir kalecimiz var. Olabileceklere karşı hazırlıklıyız. Kolay bir maç olmayacak. Türkiye'ye karşı oluşturduğumuz bir planımız var. Çok iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Büyük saygımız var. Ama bizim takımımızda da onların güçlü taraflarını zorlayabilecek oyuncular mevcut" ifadelerini kullandı.





"BUGÜN, DÜNDEN DAHA ÇOK INANIYORUZ"

A Milli Futbol Takımı'nın sosyal medya hesabından, Galler maçı öncesinde, 'Bugün, dünden daha çok inanıyoruz' paylaşımı yapıldı. Paylaşımı Azerbaycan fotoğrafları süsledi.



DESTEK İÇİN BURSA'DAN BAKÜ'YE

Bursaspor taraftarı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci maçına çıkacak olan millileri desteklemek için Azerbaycan'a kara yoluyla gitti. 2 bin kilometreyi kara yoluyla kat edecek olan Bursaspor taraftarı, yolculuk öncesi adeta gövde gösterisi yaptı.