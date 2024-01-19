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SON DAKİKA... FALYALI SUİKAST DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

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Sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin davada karar verildi.
SON DAKİKA... FALYALI SUİKAST DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI!

Tarihe "Falyalı suikastı" olarak geçen, 8 Şubat 2022'de Girne- Çatalköy'de haince yaylım ateşine tutularak öldürülen,  sevilen iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın katil zanlılarının Türkiye’de yargılandığı davada karar duruşması İstanbul 36'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

İddianamede, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in , "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan 5 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız'ın tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak" 32 yıl altışar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.

 Duruşma sırasında gergin anlar yaşanırken mahkeme heyeti kararını açıkladı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “Falyalı Suikastı” davasında Mehmet Faysal Söylemez hakkında tasarlayarak iki kez adam öldürme ve suç işlemek için örgüt kurma ve yönetme suçundan beraat edilmesine ve tahliyesine, Metin Süs’ün aynı suçlardan beraatına, Mustafa Söylemez hakkında örgüt yöneticiliğinden beraatına, ancak iki kişiyi tasarlayarak adam öldürme nedeniyle iki kez müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Abdürrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız’ın her iki kişinin öldürülmesine yardım etmesine nedeniyle 25’er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

KAYNAK: GUNDEM KIBRIS

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