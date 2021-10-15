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Son Dakika! Feci Kaza...2 yaralı var (Güncellendi)

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Son Dakika! Feci Kaza...
Son Dakika! Feci Kaza...2 yaralı var (Güncellendi)

Tüfekçi taraflarında yol ayrımında feci kaza. İki aracın birbirine girdiği bilgisi var. Polis olay yerinde. 

Polis Basın Subaylığından kazaya ilişkin olarak yapılan açıklama şöyle:

"Batı istikametinden doğu istikametine yönetimindeki LU 832 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden Dikmen'de sakin 30 yaşındaki Turan Meral (KKTC,Elektrik Teknisyeni) trafik levha ve işaretlerine riayet etmeyip kavşakta durmayarak Bülent Ecevit Caddesine giriş yapacağı esnada Güney istikametinden Kuzey istikametine yönetimindeki SJ 451 plakalı araç ile seyreden Lefkoşa'da sakin 47 yaşındaki Üzeyir Altuntaş'ın (KKTC,İşletmeci) aracının önünü tikaması sonucu hafif yaralanma ve hasarla neticelenen bir trafik kazası meydana geldi."

Kaza sonucu LU 832 plakalı araç sürücüsü Turan Meral ve SJ 451 plakalı araç sürücüsü Üzeyir Altuntaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahade altına alındı.  

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