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Son Dakika! Galatasaray'ın Yıldızı Marcao Trafik Kazası Geçirdi

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Son Dakika! Galatasaray'ın Yıldızı Marcao Trafik Kazası Geçirdi
Son Dakika! Galatasaray'ın Yıldızı Marcao Trafik Kazası Geçirdi

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun trafik kazası geçirdi. Aracında maddi hasar meydana gelen yıldız futbolcunun, ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi.

Konyasporlu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi tüm futbol camiasını yasa boğmuştu. Başarılı stoperin acısı tazeyken, bir kaza haberi daha geldi.

ARABASINDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao da trafik kazası geçirdi. Yıldız oyuncunun ciddi bir durumunun olmadığı ancak aracında maddi hasar olduğu kaydedildi.

 

İşte kazadan görüntüler:

Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi

 

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