Son Dakika: Gardiyanlar Cezaevi'nde iş bıraktı!

Merkezi Cezaevi'nde patlayan COVID-19 vakalarından dolayı Bu sabah mesaisi başlayan gardiyanlar Merkezi Cezaevi önünde bekliyor ve görevi devralmadılar. Gardiyanlar cezaevi önünde eyleme hazırlanıyor.
İçerdeki görevli gardiyanlar ise nöbeti devralmayan diğer gardiyanlar nedeni ile cezaevinden ayrılamıyor.
Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı Merkezi Cezaevi'nde baş gösteren vakalar nedeni ile yaşanan gelişmelere sessiz kalıyor.
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