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Son Dakika Gelişmesi! Skandalda 4 hemşire açığa alındı!

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Son Dakika Gelişmesi! Skandalda 4 hemşire açığa alındı!
Son Dakika Gelişmesi! Skandalda 4 hemşire açığa alındı!

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla! yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. 

Hastanedeki 4 hemşirenin açığa alındığı öğrenildi. 

detaylar gelecek...

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