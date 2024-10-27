Son Dakika Gelişmesi! Skandalda 4 hemşire açığa alındı!

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla! yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Hastanedeki 4 hemşirenin açığa alındığı öğrenildi.
detaylar gelecek...
Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Servisi’nde bir hemşirenin yanlışlıkla! yedi bebeğe mamaya su yerine alkol karıştırarak gıda desteği vermesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Hastanedeki 4 hemşirenin açığa alındığı öğrenildi.
detaylar gelecek...
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