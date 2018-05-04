Son Dakika: Gencebay Hastaneye kaldırıldı

Onur Akay, usta sanatçı Orhan Gencebay’ın hastaneye kaldırılarak zehirlenme teşhisi konulduğunu duyurdu.
Onur Akay, sosyal medya hesabından usta sanatçı Orhan Gencebay'ın gıda zehirlenmesinedeni ile hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu.
Akay, 73 yaşındaki Gencebay hakkında, “Dün gece ateşi yükselen değerli sanatçımız Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı. Gencebay’a gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Geceyi hastanede geçiren ve tedavisi devam eden ustamıza acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.
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