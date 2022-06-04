Son Dakika: Gerard Pique ve Shakira ayrıldı! 12 yıllık ilişki bitti... İşte ilk açıklama...

Gerard Pique ve Shakira, ünlü şarkıcının iletişim ajansı aracılığıyla ilişkilerini sonlandırdıklarını açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında 12 yıllık birlikteliğin sona erdiği kesinleşmiş oldu.

Gerard Pique - Shakira çiftinin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan ihaneti sonrasında çift Ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama geldi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Shakira'nın iletişim ajansı, Gerard Pique'nin de onayını alarak ayrılık açıklaması yayınladı. Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

NELER OLMUŞTU?

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Gerard Pique ve ünlü şarkıcı Shakira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atılmıştı. İspanya basınından El Periodico'da yer alan habere göre; Shakira, kendisini aldatan Gerard Pique'yi suçüstü yakalamıştı.

Haberde; Shakira'nın yıldız futbolcudan ayrılma kararı aldığı ve ikilinin haftalardır ayrı yaşadığı belirtilmişti. Pique'nin ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savunduğu kaydedilmişti.

"GAVI'NİN ANNESİYLE İLİŞKİSİ VAR" SOSYAL MEDYA YALANI

Olayın gündeme gelmesinin ardından sosyal medyada 35 yaşındaki futbolcunun Shakira’yı aldattığı kişinin takım arkadaşı Gavi’nin annesi olduğu ileri sürüldü. Fakat böyle bir iddia İspanyol basınında yer almıyor.

20 YAŞLARINDA SARIŞIN BİR ETKİNLİK HOSTESİ

Sosyal medyada Gavi’nin annesinin olduğu iddiası ortaya atılırken işin aslı bambaşka çıktı. İspanyol basını Pique'nin 20'li yaşlarda bir etkinlik hostesi olarak çalışan sarışın bir kadınla beraber olduğunu yazdı.

SHAKIRA ÇOCUKLARIYLA IBIZA'YA GİDİNCE...

Shakira’nın Mayıs ayında İbiza’ya Pique olmadan iki kez çocukları ve arkadaşları ile gittiğini ve aldatma olayının da geçen ay ortaya çıktığı vurgulanmıştı.

AMBULANS SHAKIRA İÇİN DEĞİL BABASI İÇİN GELDİ

Yaşananların ardından Shakira'nın Barcelona'daki evinin önünde fenalaştığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. O esnada yoldan geçen görgü tanıkları, Shakira’nın kontrol edilemez bir şekilde ağladığını ve bağırdığını söylerken, Kolombiyalı şarkıcıya doktorların sokakta müdahale etmek zorunda kaldığını iddia etmişlerdi. Doktorların müdahalesi sırasında Pique’nin ise olayı uzaktan izlediği öne sürülmüştü.

Aynı haberde, doktorların Shakira’ya “Psikolojik destek ister misiniz” diye sorduğu ve daha sonra Shakira’yı hastaneye götürdükleri belirtilmişti. Teknon Clinic isimli sağlık merkezine götürülen Shakira’yı taşıyan ambulansı Pique ve Shakira’nın annesi Nidia del Carmen Ripoll’ün de araçlarıyla takip ettiği aktarılmıştı.

İDDİALARI BÖYLE YALANLADI

Ancak tüm bu iddialar hakkında bir açıklama yapan Shakira, ambulansın kendisi için değil babası için geldiğini açıkladı. Babası düştüğü için ambulans çağırdıklarını söyleyen dünyaca ünlü şarkıcı, ambulansta babasına eşlik ettiğini söylemişti.

Son zamanlarda beni Barcelona'da ambulansta gören insanlardan çok sayıda mesaj alıyorum. Ancak şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum ki; o güne ait fotoğraflar, babamın ciddi şekilde düşerek yaralandığı olaydan. Hala tedavi altında tutulduğu hastaneye götürülürken kendisine eşlik etmiştim. Desteğini ve sevgisini esirmemeyen herkese teşekkür ederim. Shakira

EVLİLİK KARARI ALMAK İSTEMEDİLER

Shakira, "Planet Weird" podcastindeki açıklamasında, "evlilik fikrinin kendisini korkuttuğunu" söylemişti. Kendini Pique'nin eşi olarak görmek istemeyen Shakira "sevgilisi olma" büyüsünü sürdürmek istediğini dile getirmişti.

Kolombiyalı şarkıcı, "Bu yasak meyve gibi, onu dikkatli tutmayı tercih ediyorum ve davranışlarına bağlı olarak her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum." demişti. Pique ise evlilik olmaması fikrinin Shakira'ya ait olduğunu belirterek, "Şu anki halimizi seviyorum. Dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var. Bir çift olarak iyi anlaşıyoruz. Evlenmemize gerek yok, sorun değil." şeklinde konuşmuştu.