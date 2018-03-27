Son Dakika: Girne Dağ yolunda yine kaza, 3 yaralı

Dağ yolunda yine kaza
Kamyon refüje devrildi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulans ile Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis olay yerinde.
Değirmenlik-Girne Dağyolu’nda faciadan dönüldü. HG 086 plakalı kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kamyonun frenlerinin patladığı iddia edildi.
10.30’da meydana gelen kazada Değirmenlik istikametine doğru seyreden Tüfekçi Ltd’e ait HG 086 plakalı iş aracı sağa meyilli viraja geldiği zaman, aracın kontrolünü kaybederek, yolun solundan çıktı, bankete devrildi.
Kaza sonucu 3 kişi yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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