Son Dakika: Girne – Değirmenlik Dağ Yolu’nda meydana gelen trafik kazası korkuttu

Girne Değirmenlik Dağ Yolu’nda Arapköy kavşağında trafik kazası meydana geldi. Değirmenlik istakametine seyreden TLZ 451 plakalı ticari taksi kontrolünü kaybederek Girne istakametine seyreden MJ 651 plakalı van tipi araca ardından yine Girne istikametine seyreden LC 826 plakalı salon araca çarptı.

Kaza sonrası her üç aracın sürücüsü de olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu ticari taksi sürücüsü baygın bir şekilde olay yerinden alınırken diğer iki araç sürücüsü çarpmanın etkisiyle tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde incelemeler yapıyor.