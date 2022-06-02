SON DAKİKA! Girne-Lefkoşa ana yolunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu da öğrenildi.
Polisin soruşturması devam ediyor...
Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu da öğrenildi.
Polisin soruşturması devam ediyor...
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