  • BIST 2.568,76
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4163
  • Euro 17.5267
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHaredi Yahudileri neden internet ve akıllı telefon kullanmıyor?

SON DAKİKA! Girne-Lefkoşa ana yolunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

» »
Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
SON DAKİKA! Girne-Lefkoşa ana yolunda feci kaza 1 kişi hayatını kaybetti

Girne-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. 

Kaza sonucu hayatını kaybeden kişinin yabancı uyruklu olduğu da öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altuğra: ”Çocuklarımız bir ülkenin geleceği ve umutlarıdır”01 Haziran 2022 Çarşamba 16:00
  • KTÖS 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı01 Haziran 2022 Çarşamba 15:57
  • Dünya Süt Günü konferansı Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi01 Haziran 2022 Çarşamba 15:38
  • Mehmeçik’te düzenlenen etkinlikle çocuklar doyasıya eğlendi01 Haziran 2022 Çarşamba 15:19
  • Ataoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı01 Haziran 2022 Çarşamba 15:17
  • GYÖ’lerin ana hedefi Federal çözüm planının kabulünü teşvik etmek olmalıdır!01 Haziran 2022 Çarşamba 15:15
  • Arapköy’de ölümlü iş kazası01 Haziran 2022 Çarşamba 15:03
  • Kıb-Tek’te Genel Müdür Vekilliği’ne Kamil Direl getirildi01 Haziran 2022 Çarşamba 14:48
  • Tatar: Çocuklarımıza daha mutlu, müreffeh bir gelecek hazırlamak en öncelikli sorumluluğumuzdur01 Haziran 2022 Çarşamba 14:34
  • KIB-TEK bu akşam da 17:00-22:30 saatleri arasında ülke genelinde dönüşümlü, 1’er saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.01 Haziran 2022 Çarşamba 14:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti