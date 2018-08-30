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Son Dakika: Girne Limanı'nda ek-mesai kaosu! İzzet Türkmen: Suç işliyorsunuz

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İzzet Türkmen kişisel sosyal medya hesabından hükümete ver yansın etti.
Son Dakika: Girne Limanı'nda ek-mesai kaosu! İzzet Türkmen: Suç işliyorsunuz

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Anayasal suç işliyorsunuz. Işte belge işte kanıt Hukukçu Başbakandan gerekli açıklamayı bekliyoruz. 
Sayın Başbakan son Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda kamu hizmetlerinin aksamaması için her türlü önlemi aldıklarını ifade etmişti. Kamu görevlilerinin ödeneklerini yasa dışı bir kararname ile kesmiş yasayı çiğnemişti. Elbette bunun sonu mahkeme olacak. Bu defa Girne limanına gelen gemileri, gemi acentaları personeli aracılığı ile kılavuz almadan kamu görevlisi kaptanları, kılavuzları ve personeli kullanmadan limana almaya, yolcuları çıkarmaya başladıkları, bunu yaparken gemide hasta varmış gibi sahte ihbarla ambulans çağırıp, geminin açıldığı bildirilmektedir. Bazı Ambulansların kimseyi almadan boş döndüğü bilgisi gelmektedir. Gerçek bir hastanın ihtiyacı olabilecek ambulans birilerinin siyasi birilerinin ticari endişelerine alet edilmekteyse, burada hem suç hem de etik anlayış sorunu vardır. 
Sağlık Bakanı Filiz Besim bu konu hakkında derhal soruşturma açmalıdır. Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan derhal soruşturma açmalıdır.
Konunun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından incelenerek kamuoyunave sendikamız HAKSEN e açıklanmasını talep ediyoruz.
Hükümet “hukukun üstünlüğü” naraları ile iktidara gelmiş olmasına rağmen yasaları çiğnemeyi huy edinmiş ancak bu defa daha da ileri giderek Anayasayı ayaklar altına almıştır. Anayasa’nın 120. maddesi sürekli kamu görevlerinin kamu görevlileri eliyle yürütülmesini emreder. Hükümet mevcut durumu bile bile gemilerin TC den ayrılmasına engel olmamış, kaos yaratmayı seçerek yolcuların uğrayacağı mağduriyeti kendine kalkan etme yolunu seçmiştir. Aynısını Ercan’da ve Hastanelerde de yapmıştır.
Önlem almadan ucuz siyasi kahramanlık yapmak bunu yapanları kurtarmaz. Zaman eşit fedakârlık, alınacak önlem ve fedakarlıklarda konsensüs zamanıdır. HAKSEN ve üyeleri üzerlerine düşen sorumluluğun farkındadır, gerekli fedakârlık payına katlanmaya hazırdır.
Hukuksuzlukların takipçisi olmaya devam ederken; Hükümeti hukuka uymaya, uzlaşmaya ve adil olmaya davet ediyoruz."

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n olasÄ± iÃ§eriÄi: yazÄ±

https://www.facebook.com/izzet.turkmen.96/videos/pcb.10156968427584415/10156968421514415/?type=3&theater

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