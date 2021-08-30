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Son Dakika: Gökhan Takımcılar Gerçekleştirilen Operasyon Sonucu Yakalandı

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Son Dakika: Gökhan Takımcılar Gerçekleştirilen Operasyon Sonucu Yakalandı
Son Dakika: Gökhan Takımcılar Gerçekleştirilen Operasyon Sonucu Yakalandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Gökhan Takımcılar gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı.

15.08.2021 tarihinde, Gaziköy’de, görevli Polis Memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan Takımcılar bugün öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandı.

Operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC’ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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