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Son dakika… Güney Amerika’da büyük şok! Turist teknesi battı: Çok sayıda ölü var

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Son dakika… Güney Amerika’da büyük şok! Turist teknesi battı: Çok sayıda ölü var
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeybatısında bulunan bir baraj gölünde yolcu teknesi battı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Yetkililer, Guatepe kenti yakınlarında batan Almirante adlı dört katlı tekneden 133 kişinin kurtarıldığını, 16 yolcuya ise hâlâ ulaşılamadığını açıkladı.

Kaza sırasında teknede yaklaşık 170 kişinin bulunduğu belirtiliyor. BBC’ye konuşan görgü tanığı Juan Quiroz, teknenin beş dakikadan kısa sürede battığını anlattı.

Olay yerine giden Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, ölü sayısının altı olduğunu duyurmuştu. Yetkililerden gelen son açıklamada ise tekne faciasında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Orduya bağlı helikopter ve dalgıçlar arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor.

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