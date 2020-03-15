Son Dakika: Güney Kıbrıs'ta yedi pozitif korona vakası daha...

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Pazar gecesi, teyit edilen yedi vakayı daha açıkladı ve toplam sayı 33 hastaya ulaştı.



Bakanlık bildirisine göre, bugün Kıbrıs Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından alınan yeni bilgiye göre, yedi yeni koronavirüs vakası doğrulandı.

İngiltere'den dönen beş kişi ev hapsine alındı ​​ve semptomatoloji geliştirdiklerinde yetkili makamlarla temasa geçti.

Evde sınırlı ve teyit edilmiş bir vaka ile yakın temasta olan iki kişi bir önceki gün tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta 33 kuzey Kıbrıs'ta ise teyit edilmiş 6 vaka, Kıbrıs'ın tümünde ise toplam 39 vaka bulunuyor.