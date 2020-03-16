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SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son dakika: Larnaka ve Baf havalimanlarında gerginlik - girmelerine izin vermiyorlar

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Son dakika: Güney'de öğrencilerle havalimanlarında gerginlik - girmelerine izin vermiyorlar
Son dakika: Larnaka ve Baf havalimanlarında gerginlik - girmelerine izin vermiyorlar
Hem Larnaka Havaalanı hem de Baf Havaalanı'nda  gerginlik  yaşandı çünkü Kıbrıs'a seyahat eden öğrencilere gerekli sertifika olmadan giriş izni verilmedi.
 
Bildirildiğine göre, yaklaşık 30 öğrenci Manchester'dan gelen Baf havaalanına gerekli belgeleri vermeden uçağa binmeleri konusunda ısrar etti.   
Uçak Manchester'a geri dönecek ve havaalanındaki ebeveynlerin bağırmasına neden oldu.
 
Larnaka Havaalanı'nda da bir gerginlik oldu, çünkü Londra'dan bir uçak geldi, bu da öğrencileri uygun evraklar olmadan taşıyan bir uçaktı. Ebeveynler öfkeli, çocuklarının hayal kırıklığına uğramasını istemiyorlar.
 
Koronavirüs taşıyıcısı olmayan tıbbi sertifika sahibi olmayanların saat 18: 00'den itibaren Kıbrıs'a girmelerine izin verilmediği hatırlatılmaktadır.
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