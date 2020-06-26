Son Dakika Haberi: 1 Temmuz'da KKTC'ye gelecek yolcuların katagorilerinde revize yapıldı

Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren KKTC'ye gelecek yolcuların hangi kategoride olacakları aşağıdaki listede yer almaktadır. Buna göre A gurubunda yer alan ülkelerden gelen yolcular 72 saat önce PCR Testlerini yaptıracaktır. Ancak A gurubu ülkesinden gelen yolcular Türkiye üzerinden gelecekleri için B Gurubu sayılarak PCR örnekleri yine Sağlık Bakanlığı tarafından alınacak ve B gurubundaki uygulama geçerli olacaktır.

B Gurubunda yer alan ülkeler 72 saat öncesinde PCR Testlerini yaptıracak ülkeye geldiklerinde ise PCR örnekleri alınacak ve test sonuçları çıkıncaya kadar bir taahhütname imzalayarak kendilerini konaklayacakları yerler ve ikametlerinde izole edeceklerdir. PCR testleri havalimanı, Girne Limanı ve Metehan Sınır Kapısından alınacaktır.

C Gurubundan gelen yolcular ise ülkemizde karantina altına alınacak ve karantina ücretlerini kendileri karşılayacaklardır. Yine C gurubu dışında bulunan diğer ülkeler aynı şekilde karantina altına alınacak ve ücretlerini karşılayacaklardır.

A GRUBU ÜLKELER

1. Avusturya

2. Almanya

3. Bulgaristan

4. Bosna Hersek

5. Çek Cumhuriyeti

6. Estonta

7. Finlandiya

8. Güney Kore

9. Hırvatistan

10. İsviçre

11. İzlanda

12. Karabağ

13. Letonya

14. Lihtenşayn

15. Litvanya

16. Lüxemburg

17. Macaristan

18. Malta

19. Norveç

20. Slovakya

21. Slovenya

22. Yunanistan

B GRUBU ÜLKELER

1. Avusturalya

2. Belçika

3. Birleşik Arap Emirlikleri

4. Danimarka

5. Fransa

6. Hollanda

7. İrlanda

8. İsrail

9. İtalya

10. İspanya

11. Japonya

12. Kanada

13. Lübnan

14. Maldivler

15. Portekiz

16. Polonya

17. Romanya

18. Singapur

19. Türkiye

20. Ürdün

C GRUBU ÜLKELERİ

1. Amerika

2. Brezilya

3. Hindistan

4. İngiltere

5. İtalya

6. İsveç

7. İran

8. Meksika

9. Pakistan

10. Rusya

11. Diğer Ülkeler