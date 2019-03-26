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Son dakika haberi: 14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

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Son dakika haberi: 14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Son dakika haberi: 14 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. 14 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca yine FETÖ’den haklarında işlem yapılmış 5 şüphelinin cezaevinde yattıktan sonra örgütü tekrar aktif etmek için çalıştığı belirlendi. Bu şüphelilere yönelik de operasyon gerçekleştirilerek 4’ü tekrar tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon için 14 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı.

Ardışık arama yöntemiyle ankesörlü/konturlu telefonlardan örgütsel iletişime geçtiği tespit edilen 17 şüpheli hakkında dosya savcısı tarafından arama ve gözaltı kararı verildi.

Subay ve astsubay rütbesinden olan şüphelilerin 15'inin muvazzaf, 2'sinin ise KHK ile ihraç olduğu öğrenildi.

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Komutanlığı'na bağlı şüphelilerin ikamet aramaları ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin tamamının Muğla iline getirileceği öğrenildi.

Ayrıca, yine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ suçundan cezaevinden yattıktan sonra dışarı çıkarak örgüt faaliyetlerine devam eden şüphelilere yönelik de operasyon başlatıldı. Bu kapsamda örgüt yapılanmasını aktif hale getirmek için faaliyette bulunan 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 12 bin 600 Dolar, 8 bin 300 lira ve çok sayıda digital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınmaları ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş., M.B., İ.K., N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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