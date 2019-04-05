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Son Dakika Haberi: AK Parti'den İstanbul'da seçim iptali için başvuru

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AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.
Son Dakika Haberi: AK Parti'den İstanbul'da seçim iptali için başvuru

31 Mart'ta yapılan yerel seçime ilişkin tartışmalar sürüyor.

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını gerekçe göstererek İstanbul seçimlerinin iptali için İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Habertürk’ün haberine göre; gerekçede usulsüz seçmen kayıtlarının seçim sonuçlarını etkileyecek derecede olduğu belirtildi.

 

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