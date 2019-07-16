Son Dakika Haberi: Akıncı'nın önerisine ret

Rum Başkanlık Konseyi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortak gaz komitesi önerisi ‘kabul edilemez’ bularak reddetti.
Limasol’da bu sabah yapılan ve 3 saat süren toplantı sonrası hazırlanan ortak açıklamayı, Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas okudu. Ortak açıklamada, Akıncı’nın önerisinin ‘Kıbrıs sorunu gerçeklerinden uzak olduğunu’ belirtilerek, BM kriterleri çerçevesinde, acil çözüm müzakerelerine başlama çağrısı yapıldı.
Açıklamada “Akıncı’nın önerisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs halklarının genelinin çıkarlarına hizmet etmiyor” ifadelerine de yer verildi.
Rum Başkanlık Konseyi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın ortak gaz komitesi önerisi ‘kabul edilemez’ bularak reddetti. Limasol’da bu sabah yapılan ve 3 saat süren toplantı sonrası hazırlanan ortak açıklamayı, Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas okudu. Ortak açıklamada, Akıncı’nın önerisinin ‘Kıbrıs sorunu gerçeklerinden uzak olduğunu’ belirtilerek, BM kriterleri çerçevesinde, acil çözüm müzakerelerine başlama çağrısı yapıldı.
Açıklamada “Akıncı’nın önerisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs halklarının genelinin çıkarlarına hizmet etmiyor” ifadelerine de yer verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.