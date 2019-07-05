  • BIST 99.635
  • Altın 253,166
  • Dolar 5,6173
  • Euro 6,3041
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAErdoğan’dan, Japon modeli ‘kadınlara mahsus üniversite’ için YÖK’e talimat

Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)

» »
Alaniçi'nde büyük yangın
Son Dakika Haberi: Alaniçi'nde büyük yangın (VİDEO)

Alaniçi'nde büyük yangın çıktı.. Yanghın saat 22:20 civarlarında çıktığı öğrenildi.

Köylüler traktörlerle yangının büyümemesi için etrafını çevirmeye çalışıyor...

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor...

Bu  akşam saatlerinde Alaniçi bölgesinde meydana gelen yangın nedeniyle, saat 22:20'den itibaren; Nergisli köyü, Su Motorları, Vadili köyü, Vadili Sanayi Sitesi, Paşaköy Ağıllar, Geçitkale Havaalanı, Vadili Genç Petrol Bölgesi ve su motorları, Akdoğan, Akdoğan Askeri Tesisler, Aket Tesisleri, Su Kuyuları ve Yiğitler Yolu'na elektrik verilemiyor.

detaylar geliyor...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 ithal 6 da yerli üründe zirai ilaç kalıntısına rastlandı05 Temmuz 2019 Cuma 15:59
  • İş kazası: Izgara alev aldı, aşçı yaralandı!05 Temmuz 2019 Cuma 15:55
  • Cumhurbaşkanı Akıncı ABD Büyükelçisi Garber’i kabul etti05 Temmuz 2019 Cuma 15:49
  • Süt bedelleri ödeniyor05 Temmuz 2019 Cuma 15:47
  • Hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak05 Temmuz 2019 Cuma 15:43
  • Otel odasında ani ölüm (Gelişme)05 Temmuz 2019 Cuma 15:38
  • Çatalköy'de bir evde 5 kök hintkeneviri bulundu: 1 kişi tutuklandı05 Temmuz 2019 Cuma 15:24
  • Erhürman: Normal olmadığı aşikar olanın normal olmadığını söylemek zorunda kalmak yorucu05 Temmuz 2019 Cuma 14:27
  • Ani ölüm (Gelişme)05 Temmuz 2019 Cuma 14:19
  • Kayıp kız kardeşler aranıyor!05 Temmuz 2019 Cuma 14:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti